В Одесі нову інфекційку перетворили на казарму для нацгвардійців: ексклюзивні подробиці та фото
В Одесі новий боксований корпус дитячого відділення міської клінічної інфекційної лікарні перетворили на гуртожиток для нацгвардійців, які охороняють медустанову.
Нові та реконструйовані корпуси (загального і дитячого відділень) так і не змогли прийняти хворих через корупційну схему місцевої влади. Про це OBOZREVATEL стало відомо з власного джерела.
Повідомляється, що представники одеської влади за допомогою тиску на підрядника нібито вимагали від нього "фінансової мотивації" за введення об'єкта в експлуатацію, заблокувавши розрахунки з будівельниками.
Зазначимо, інфекційна лікарня розрахована на 420 ліжок, серед яких 205 – у дитячому відділенні.
У 2015 році для установи були побудовані нові боксовані корпуси на 65 ліжок і гоподарський блок (газова котельня, пральня, дезінфекційна камера). Корпус розділений на 20 окремих ізольованих блоків, кожен із яких обладнаний окремим виходом та кнопкою виклику медичного персоналу.
Підрядник, незважаючи на борг у 16 млн грн, на початку 2020 року закінчив реконструкцію ще одного з корпусів інфекційної лікарні. Він складається з 22-х ізольованих боксів для дитячого відділення.
Із моменту закінчення робіт пройшло більше чотирьох місяців, але роботу будівельникам так і не оплатили, а сама медустанова в розпал пандемії простоює.
Поки що в корпусі замість хворих розміщені українські військові (у розпорядженні OBOZREVATEL з'явилися фото):
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Подільську Одеської області на двотижневий карантин закрили міську лікарню, оскільки в місті найбільша кількість хворих на коронавірус у регіоні серед медпрацівників.
Волонтерка Катерина Ножовнікова раніше заявила, що в Подільську катастрофічно не вистачає індивідуальних засобів захисту для лікарів.