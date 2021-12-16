В Одессе авто подняли на балкон многоэтажки: очевидцы теряются в догадках. Фото и видео

В четверг, 16 декабря, в Одессе заметили автомобиль марки Mini Cooper, который поднимали на балкон многоэтажного дома, предварительно на 7 этаж. Помогал осуществить странную задумку подъемный кран.

Соответствующее видео было опубликовано в местных Telegram-каналах Kurs Odessa и Х**вая Одесса. С какой целью машину поднимали на балкон, неизвестно, однако одесситы начали строить догадки. В сети предположили, что это оригинальный подарок девушке или необычное дополнение к интерьеру квартиры.

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Нашлись и те, кому такой поступок не показался смешным, поскольку машина – это большая нагрузка на дом, который может не выдержать ее веса.

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