В мэрии Одессы заявили о наличии вакцины Pfizer: Минздрав опроверг поставки

В Одессу якобы завезли вакцину против коронавируса от компании Pfizer, о чем в понедельник, 5 апреля, заявила директор Департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко.

Такую информацию женщина озвучила на онлайн-совещании оперативного штаба, которое транслировалось на YouTube-канале Одесского городского совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Позже пресс-служба Департамента здравоохранения местной облгосадминистрации в Facebook назвала эти данные "актуальными", но уточнила: препарат пока не поступил в Украину, а речь шла о 4680 дозах, которые рассчитывает получить область.

В пресс-службе Минздрава в комментарии LIGA.net также заявили, что не знают об этой поставке, ведь вакцину Pfizer в страну не доставляли. "В Украину вакцина не заходила", – подчеркнул представитель министерства.

Отметим, что на онлайн-совещании Якименко сказала: "На областной склад поступило около 4500 доз вакцины Pfizer". Информация об этом также была продемонстрирована на слайде.

Директор Департамента здравоохранения горсовета также говорила, что этот препарат предназначен для лиц, которые находятся в социальных учреждениях, домах для людей пожилого возраста областного и городского подчинения, а также – для персонала, который их обслуживает.

Скриншот трансляции

Якименко на совещании сказала, что вакцинацию будут проводить мобильные бригады одесского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 и города Черноморск, которые прошли обучение по иммунизации препаратом Pfizer.

Добавим, по данным ОГА, мобильная бригада Черноморской больницы начнет подготовку к вакцинации только 9 апреля.

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Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киевской, Одесской и Херсонской областях Украины 4 апреля не сделали ни одной прививки от COVID-19. По всей стране привили 1258 человек за день.