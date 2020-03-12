Театри Одеси закрилися на карантин, але не всі

Театри Одеси, виконуючи постанову Кабміну про тритижневий карантин у зв'язку із коронавірусом, тимчасово припиняють свою діяльність.

Зокрема, проведення вистав в Одеському театрі опери та балету, в театрі Юного глядача, а також в Музкомедії припиняється з 12 березня до 3 квітня, розповіли OBOZREVATEL в пресслужбах театрів.

Одеський оперний театр opera.odessa.ua

"Квитки, придбані на спектаклі, які повинні були пройти в зазначений період, можна обміняти на інший спектакль зі збереженням аналогічних місць", – повідомили працівники Оперного театру.

У той же час, так як в постанові Кабміну забороняється проведення публічних заходів чисельністю лише понад 200 осіб, то поки не закрилися Театр ляльок, розрахований на 150 місць та театр "На Чайній" (80 місць). Російський драматичний театр зараз також хоче продовжити роботу, але обмежити кількість людей на спектаклях до 200 глядачів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через карантин у зв'язку із коронавірусом мерія Одеси скасувала легендарну "Гуморину", яка повинна була відбутися 1 квітня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!