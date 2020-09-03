Степанов спрогнозировал вспышку COVID-19 в Одессе после Дня города. Фото
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавирусной инфекции в Одессе и области через две недели.
Резкое увеличение числа больных COVID-19 может стать последствием массового празднования Дня города, которое прошло 2 сентября. Свое возмущение действиями местной власти Степанов выразил во время брифинга и на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Он напомнил, что в регионе заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, составляет 66%. Кроме того, Одесская область ежедневно попадает в список лидеров по заболеваемости в Украине.
"На фото – вчерашнее празднование Дня города в Одессе. Уже через две недели будут последствия, которые не будут иметь ничего общего с торжествами. Обращаюсь к представителям местной власти по всей Украине. Такой формат празднования, который выбрала Одесса – это пример того, как нельзя делать. Запомните это и не повторяйте, пока весь мир еще борется с болезнью", – подчеркнул глава Минздрава.
Министр пообещал поднять вопрос проведения мероприятий, которые несут прямую угрозу жизни граждан, перед контролирующими органами.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов пояснил, как происходит изоляция студента в случае выявления у него симптомов COVID-19.