Степанов спрогнозировал вспышку COVID-19 в Одессе после Дня города. Фото

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал вспышку коронавирусной инфекции в Одессе и области через две недели.

Резкое увеличение числа больных COVID-19 может стать последствием массового празднования Дня города, которое прошло 2 сентября. Свое возмущение действиями местной власти Степанов выразил во время брифинга и на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он напомнил, что в регионе заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусом, составляет 66%. Кроме того, Одесская область ежедневно попадает в список лидеров по заболеваемости в Украине.

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"На фото – вчерашнее празднование Дня города в Одессе. Уже через две недели будут последствия, которые не будут иметь ничего общего с торжествами. Обращаюсь к представителям местной власти по всей Украине. Такой формат празднования, который выбрала Одесса – это пример того, как нельзя делать. Запомните это и не повторяйте, пока весь мир еще борется с болезнью", – подчеркнул глава Минздрава.

Министр пообещал поднять вопрос проведения мероприятий, которые несут прямую угрозу жизни граждан, перед контролирующими органами.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов пояснил, как происходит изоляция студента в случае выявления у него симптомов COVID-19.