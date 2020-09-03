Степанов спрогнозував спалах COVID-19 в Одесі після Дня міста. Фото
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусної інфекції в Одесі й області через два тижні.
Різке збільшення кількості хворих на COVID-19 може стати наслідком масового святкування Дня міста, яке відбулося 2 вересня. Своє обурення діями місцевої влади Степанов висловив під час брифінгу і на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Він нагадав, що в регіоні заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, становить 66%. Крім того, Одеська область щодня потрапляє в список лідерів із захворюваності в Україні.
"На фото – вчорашнє святкування Дня міста в Одесі. Вже через два тижні будуть наслідки, які не матимуть нічого спільного з урочистостями. Звертаюся до представників місцевої влади по всій Україні. Такий формат святкування, який вибрала Одеса, – це приклад того, як не можна робити. Запам'ятайте це і не повторюйте, поки весь світ ще бореться з хворобою", – підкреслив глава МОЗ.
Міністр пообіцяв підняти питання проведення заходів, які несуть пряму загрозу життю громадян, перед контролювальними органами.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов пояснив, як відбувається ізоляція студента в разі виявлення у нього симптомів COVID-19.