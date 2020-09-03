Степанов спрогнозував спалах COVID-19 в Одесі після Дня міста. Фото

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов спрогнозував спалах коронавірусної інфекції в Одесі й області через два тижні.

Різке збільшення кількості хворих на COVID-19 може стати наслідком масового святкування Дня міста, яке відбулося 2 вересня. Своє обурення діями місцевої влади Степанов висловив під час брифінгу і на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він нагадав, що в регіоні заповненість ліжок у лікарнях, де лікують хворих на коронавірус, становить 66%. Крім того, Одеська область щодня потрапляє в список лідерів із захворюваності в Україні.

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"На фото – вчорашнє святкування Дня міста в Одесі. Вже через два тижні будуть наслідки, які не матимуть нічого спільного з урочистостями. Звертаюся до представників місцевої влади по всій Україні. Такий формат святкування, який вибрала Одеса, – це приклад того, як не можна робити. Запам'ятайте це і не повторюйте, поки весь світ ще бореться з хворобою", – підкреслив глава МОЗ.

Міністр пообіцяв підняти питання проведення заходів, які несуть пряму загрозу життю громадян, перед контролювальними органами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов пояснив, як відбувається ізоляція студента в разі виявлення у нього симптомів COVID-19.