Головна Новини
21 грудня • оновлено в 23:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Співробітниця Ощадбанку в Одесі розлютила мережу хамським ставленням до пенсіонерів

1.2т
Читати матеріал російською

Начальниця відділення "Ощадбанку", розташованого на вул. Левітана, 42, в Одесі, розлютила мережу хамським ставленням до пенсіонерів.

Одеситка Тетяна Заборна стала свідком того, як співробітниця банку накричала на людей похилого віку, які прийшли оплачувати комунальні послуги. Відповідний пост жінка опублікувала на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"В банкомати – величезні черги. Бідні пенсіонери, які стояли в черзі з ранку, намагалися з'ясувати, чому така ситуація в банку... І тут начальниця починає так кричати на них... Я не витримала й заступилася за пенсіонерів і стала її фотографувати, після чого вона викликала поліцію, щоб вони прийшли і почали розбиратися зі мною. Слава Богу, що в поліції виявилися нормальні й адекватні люди, які вислухавши мене і пенсіонерів, попросили показати телефон – може, я знімала приміщення банку для пограбування? Потім вони попросили видалити всі фото, що я і зробила!" – написала одеситка.

Скандал в одеському "Ощадбанку"

Скандал в одеському "Ощадбанку"

Facebook Тетяни Заборної

Новини
В Україні перевірять усіх пенсіонерів: Зеленський підписав важливий закон

"Я звертаюся до керівництва банку: не можна так! Невже ви не навчаєте свій персонал, тим більше керівника відділення, як спілкуватися з пенсіонерами? Мало того, що вони отримують копійки й одразу біжать оплачувати рахунки, невже вони заслужили такого ставлення? Треба пояснювати, що потрібно вміти спілкуватися адекватно, тим більше з людьми, які старші за неї втричі", – повідомила жінка.

Ця публікація викликала обурення мережі, а в коментарях до посту відзначилися сотні одеситів.

Скандал в одеському "Ощадбанку"

Скандал в одеському "Ощадбанку"

Facebook Тетяни Заборної

"На повітря. Таким не місце займати цей пост", "А ще по всіх каналах кричать, що у населення борги великі по комуналці. Так ось хто винен, неподобство в цьому банку коїться по всій Україні. Треба пеню з них брати за неможливість оплатити комуналку", "Прикро за наших старих, жодної поваги до них!", "Керівництву банку треба відкрити очі на неї", "Вона вічно молода не буде, все до неї повернеться", – обурювалися люди поведінкою співробітниці банку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хам-маршрутник принижував пенсіонерів. Він вигнав людей похилого віку з автобусів, сказавши, що їх навіть катафалк безкоштовно не буде везти.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Теги
"Ощадбанк" новини Одеси
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
1
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
чувствуется школа общепита у тетки заведующей. харя не влазит на фото
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ну и где тут хамское отношение? Этож национальный колорит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги