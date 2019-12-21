Співробітниця Ощадбанку в Одесі розлютила мережу хамським ставленням до пенсіонерів

Начальниця відділення "Ощадбанку", розташованого на вул. Левітана, 42, в Одесі, розлютила мережу хамським ставленням до пенсіонерів.

Одеситка Тетяна Заборна стала свідком того, як співробітниця банку накричала на людей похилого віку, які прийшли оплачувати комунальні послуги. Відповідний пост жінка опублікувала на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"В банкомати – величезні черги. Бідні пенсіонери, які стояли в черзі з ранку, намагалися з'ясувати, чому така ситуація в банку... І тут начальниця починає так кричати на них... Я не витримала й заступилася за пенсіонерів і стала її фотографувати, після чого вона викликала поліцію, щоб вони прийшли і почали розбиратися зі мною. Слава Богу, що в поліції виявилися нормальні й адекватні люди, які вислухавши мене і пенсіонерів, попросили показати телефон – може, я знімала приміщення банку для пограбування? Потім вони попросили видалити всі фото, що я і зробила!" – написала одеситка.

Скандал в одеському "Ощадбанку" Facebook Тетяни Заборної

"Я звертаюся до керівництва банку: не можна так! Невже ви не навчаєте свій персонал, тим більше керівника відділення, як спілкуватися з пенсіонерами? Мало того, що вони отримують копійки й одразу біжать оплачувати рахунки, невже вони заслужили такого ставлення? Треба пояснювати, що потрібно вміти спілкуватися адекватно, тим більше з людьми, які старші за неї втричі", – повідомила жінка.

Ця публікація викликала обурення мережі, а в коментарях до посту відзначилися сотні одеситів.

Скандал в одеському "Ощадбанку" Facebook Тетяни Заборної

"На повітря. Таким не місце займати цей пост", "А ще по всіх каналах кричать, що у населення борги великі по комуналці. Так ось хто винен, неподобство в цьому банку коїться по всій Україні. Треба пеню з них брати за неможливість оплатити комуналку", "Прикро за наших старих, жодної поваги до них!", "Керівництву банку треба відкрити очі на неї", "Вона вічно молода не буде, все до неї повернеться", – обурювалися люди поведінкою співробітниці банку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хам-маршрутник принижував пенсіонерів. Він вигнав людей похилого віку з автобусів, сказавши, що їх навіть катафалк безкоштовно не буде везти.

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