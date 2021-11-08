Скорая оставила дома умирать: волонтер из Одессы рассказала о трагедии из-за COVID-19

В Одессе от коронавируса дома умерла пожилая женщина, которой медики скорой помощи отказали в госпитализации. При этом пенсионерке не смогли дать и кислород – на ее стадии болезни он уже не облегчил бы смерть.

Подобные истории стали иллюстрациями к COVID-катастрофе, которая продолжается в городе уже не первую неделю. Ею поделилась волонтер, глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Facebook.

"Самая страшная запись: Савченко, 86 лет. Сатурация уже не измеряется. Скорая оставила дома. Просят концентратор, чтобы облегчить уход. Объясню Александре Тишейкиной (руководитель проектов в "Корпорации монстров". – Ред.), что кислород его на такой стадии не облегчит, а только усугубит и оттянет", – написала она.

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Волонтер отметила, что так ей объясняли врачи. Соответственно, своих коллег она просит объяснять этот момент родственникам пациентов с COVID-19.

"Проходит пару минут, Саша заходит и говорит мне: прости, не могу такое сказать. Ну это же какая-то эвтаназия. Можно я дам им, пожалуйста. Сейчас вернут концентратор", – передала реакцию волонтера Ножевникова.

Она подчеркнула, что, к сожалению, должна была отказать. Также добавила, что такие ситуации, подобные медицинской сортировке, в Одессе случаются постоянно. Из-за этого ей, как руководителю БФ, иногда "хочется отключить телефон".

"Вспоминаю комментарий взрослой женщины под моим постом об ограничениях: "Не хочу жить с ограничениями, хочу нормальную жизнь. Чтобы вернулось все, как было". Я тоже хочу, чтобы было как раньше. Но вместо этого пойду сейчас и скажу Александре, что умирающей бабушке мы концентратор не дадим. Потому что очередь уже из тех, у кого больше шансов", – объяснила Ножевникова.

По ее словам, за 6 ноября в одесские больницы повторно с коронавирусом попали 10 пациентов, два человека умерли.

"Обращений 26. Часть отправлена на госпитализацию. Сатурации 70 и ниже. 25 человек невакцинированные, один получил одну дозу CoronaVac. Сидят ждут аппараты. Будут возвраты еще или нет, мы не знаем", – подытожила волонтер.

Отметим: за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировали 1558 заражений коронавирусом. По этому показателю она стала лидером среди других регионов. Также на Одесщине 7 ноября подтвердили 50 смертей и 808 выздоровлений от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Ножевникова поделилась коротким видео, показывающим один день напряженной работы волонтеров при коронавирусных буднях в Одессе. В медучреждениях города для больных COVID-19 не хватает мест и кислорода. Волонтерам звонят много горожан, которые сами нуждаются в помощи или просят ее для родных.