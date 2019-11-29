Синоптики разочаровали погодой в Одессе на 29 ноября

В Одессе к концу недели ожидается существенное ухудшение погодных условий.

В пятницу и субботу одесситов ждут затяжные дожди, а вот в первый день зимы, 1 декабря, небо будет ясным. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Погода в Одессе Украинский Гидрометцентр

В частности, в пятницу, 29 ноября в Одессе будет облачно, ожидаются дожди. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью составит 5-7°С тепла, днем ​​9-11°С тепла

В субботу, 30 ноября, в Одессе также будут идти дожди. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5°С тепла, днем ​​7-9°С тепла

В воскресенье, 1 декабря, осадков в Одессе не ожидается. Первый день зимы встретит одесситов юго-восточным ветром до 12 м/с и температурой воздуха ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, а днем - до 5°С тепла.

Погода в Одессе Украинский Гидрометцентр

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, последний шторм в Одессе привел к большим проблемам в городе. Шквальный ветер вырывал деревья, которые падали на автомобили и перекрывали дороги.

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