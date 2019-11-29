Синоптики розчарували погодою в Одесі на 29 листопада

В Одесі до кінця тижня очікується істотне погіршення погодних умов.

У п'ятницю та суботу одеситів чекають затяжні дощі, а ось в перший день зими, 1 грудня, небо буде ясним. Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Погода в Одесі Український Гідрометцентр

Зокрема, в п'ятницю, 29 листопада в Одесі буде хмарно, очікуються дощі. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі становитиме 5-7°С тепла, вдень 9-11°С тепла

У суботу, 30 листопада, в Одесі також дощитиме. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

У неділю, 1 грудня, опадів в Одесі не очікується. Перший день зими зустріне одеситів південно-східним вітром до 12 м/с та температурою повітря вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, а вдень - до 5°С тепла.

Погода в Одесі Український Гідрометцентр

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, останній шторм в Одесі привів до великих проблем у місті. Шквальний вітер виривав дерева, які падали на автомобілі і перекривали дороги.

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