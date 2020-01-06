С морозом, но без снега: опубликован прогноз погоды на Рождество в Одессе

В Одессе на Рождество ожидается морозная погода, а снега не будет.

По прогнозам синоптиков, в ночь с 6 по 7 января температура воздуха опустится до 0°С та -1°С , сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе на Рождество culturemeter.od.ua

Рождественский сочельник встретит одесситов юго-восточным ветром до 9 м/с и температурой воздуха ночью от 1°С до 3°С мороза.

Утром 7 января в Одессе ожидается до 1°С тепла, а к вечеру температура вновь упадет до 2°С мороза.

Погода в Одессе sinoptik.ua

6 января православные Украины празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. По народным приметам, глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие. По погоде этого дня предсказывают погоду весны и лета. Если в этот день тепло, то весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы. В народе говорили: "Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет". Если на сочельник случался снегопад, ждали процветания хозяйства в новом году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, последний шторм в Одессе привел к большим проблемам в городе. Шквальный ветер вырывал деревья, которые падали на автомобили и перекрывали дороги.

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