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6 січня • оновлено в 19:21
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З морозом, але без снігу: опублікований прогноз погоди на Різдво в Одесі

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В Одесі на Різдво очікується морозна погода, а снігу не буде.

За прогнозами синоптиків, в ніч з 6 по 7 січня температура повітря опуститься до 0°С та -1°С, повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі на Різдво

Погода в Одесі на Різдво

culturemeter.od.ua

Святвечір зустріне одеситів південно-східним вітром до 9 м/с та температурою повітря вночі від 1°С до 3°С морозу.

Вранці 7 січня в Одесі очікується до 1°С тепла, а до вечора температура знову впаде до 2°С морозу.

Погода в Одесі

Погода в Одесі

sinoptik.ua

6 січня православні України святкують Різдвяний Святвечір. З цього дня наступають Різдвяні морози. За народними прикметами, глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду весни та літа. Якщо тепло – весна буде холодною; заметіль – на врожай пшениці. У народі говорили: “Якщо на Кутю небо зоряне — багатий приплід скотини і багато ягід буде”. Якщо на Святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, останній шторм в Одесі привів до великих проблем у місті. Шквальний вітер виривав дерева, які падали на автомобілі і перекривали дороги.

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Україна Одеса
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новини Одеси погода
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