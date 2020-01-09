Танкер Delfi, севший на мель и затонувший у побережья Одессы, по-прежнему, остается одной из местных достопримечательностей. Потерпевшее крушение судно влечет не только экстремалов, норовящих по нему полазить, но и простых любителей селфи.

По выходным дням на пляж Дельфин, где находится остов затонувшего танкера, стекаются толпы народу. Данное место, в частности, пользуется популярностью у молодоженов, которые с удовольствием делают фото на фоне опрокинутого судна (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi

Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi

Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi

Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi

Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi

Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi

Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi

Отметим, что за свою 45-летнюю жизнь этот танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев. В 2019 году им стала британская фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, которая сейчас называется Frio Fondo LP.

Интересно, что владелец танкера объявился лишь через 8 дней после крушения судна. В последних числах ноября он прислал в областную администрацию письмо, в котором подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца этого года. Однако, по состоянию, на 9 января танкер все еще находится там, где затонул.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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