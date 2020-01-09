Танкер Delfi, севший на мель и затонувший у побережья Одессы, по-прежнему, остается одной из местных достопримечательностей. Потерпевшее крушение судно влечет не только экстремалов, норовящих по нему полазить, но и простых любителей селфи.
По выходным дням на пляж Дельфин, где находится остов затонувшего танкера, стекаются толпы народу. Данное место, в частности, пользуется популярностью у молодоженов, которые с удовольствием делают фото на фоне опрокинутого судна (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi
Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi
Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi
Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi
Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi
Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi
Появились свежие фото затонувшего у Одессы танкера Delfi
Отметим, что за свою 45-летнюю жизнь этот танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев. В 2019 году им стала британская фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, которая сейчас называется Frio Fondo LP.
Интересно, что владелец танкера объявился лишь через 8 дней после крушения судна. В последних числах ноября он прислал в областную администрацию письмо, в котором подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца этого года. Однако, по состоянию, на 9 января танкер все еще находится там, где затонул.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря был развернут оперативный штаб.
Кораблекрушение танкера в Одессе также сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
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