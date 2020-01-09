Танкер Delfi, що сів на мілину і затонулий біля узбережжя Одеси, як і раніше, залишається однією з місцевих визначних пам'яток. Аварійне судно вабить не тільки екстремалів, що норовлять по ньому полазити, але і простих любителів Селфі.

У вихідні дні на пляж Дельфін, де знаходиться остов затонулого танкера, стікаються натовпи народу. Дане місце, зокрема, користується популярністю у молодят, які із задоволенням роблять фото на тлі перевернутого судна (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

З'явилися свіжі фото затонулого біля Одеси танкера Delfi

З'явилися свіжі фото затонулого біля Одеси танкера Delfi

З'явилися свіжі фото затонулого біля Одеси танкера Delfi

З'явилися свіжі фото затонулого біля Одеси танкера Delfi

З'явилися свіжі фото затонулого біля Одеси танкера Delfi

З'явилися свіжі фото затонулого біля Одеси танкера Delfi

З'явилися свіжі фото затонулого біля Одеси танкера Delfi

Відзначимо, що за своє 45-річне життя цей танкер змінив кілька назв, прапорів і власників. У 2019 їм стала британська фірма з Бірмінгема Atenia Holding Ltd, яка зараз називається Frio Fondo LP.

Цікаво, що власник танкера з'явився лише через 8 днів після аварії судна. В останніх числах листопада він надіслав до обласної адміністрації лист, в якому підтвердив, що зможе підняти судно власними силами до кінця цього року. Однак, станом, на 9 січня танкер все ще знаходиться там, де затонув.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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