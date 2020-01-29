Били руками и ногами: в Одессе поймали банду копов-садистов

В суд направлено обвинительное заключение в отношении троих одесских полицейских, жестоко избивших задержанного.

Они пытали его и сломали ребра, из-за чего у мужчины развился правосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости). Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Копы-садисты зверски избили задержанного в Одессе svoboda.org

Досудебным расследованием установлено, что трое оперов заведомо незаконно, в наручниках, доставили в отделение гражданина, которого следствие считало причастным к похищению чужого имущества.

Далее, находясь в одном из служебных кабинетов отдела полиции, правоохранители применили к гражданину незаконные меры физического воздействия – били его руками и ногами по голове и туловищу.

В настоящее время следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, завершили досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий оперуполномоченными отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в Одессе.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе копы-"оборотни" попались на крупном мошенничестве.

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