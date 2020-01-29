Били руками і ногами: в Одесі зловили банду копів-садистів

До суду направлено обвинувальний висновок у відношенні трьох одеських поліцейських, які жорстоко побили затриманого.

Вони катували його і зламали ребра, через що у чоловіка розвинувся правобічний пневмоторакс (скупчення повітря в плевральній порожнині). Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Копи-садисти по звірячому побили затриманого в Одесі svoboda.org

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє оперів свідомо незаконно, в наручниках, доставили у відділення громадянина, якого слідство вважало причетним до викрадення чужого майна.

Далі, перебуваючи в одному із службових кабінетів відділу поліції, правоохоронці застосували до громадянина незаконні заходи фізичного впливу – били його руками та ногами по голові і тулубу.

Зараз слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Миколаєві, завершили досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень оперуповноваженими відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в Одесі.

У разі доведення провини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі копи- "перевертні" попалися на великому шахрайстві.

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