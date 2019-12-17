Главная Новости
17 декабря • обновлено в 16:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Под Одессой спасли от хищников раненого лебедя: трогательные фото

298
Читать материал на украинском

В Савранском районе Одесской области лесники спасли лебедя, который был сильно изможден и легко мог бы стать добычей хищников. Сотрудники лесхоза обнаружили умирающую птицу на правом берегу реки Южный Буг.

При осмотре отощавшего лебедя выяснилось, что он серьезно ранен. У птицы была перебита лапа, а на брюхе виднелась свежая рана, пишет Odessa.online.

Новости
"Ухаживали и кормили, как могли": в Запорожье дети спасли птенца хищной птицы. Опубликованы милые фото
Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя

odessa.online

Лебедя, который совсем не сопротивлялся человеку, достали из воды и отвезли в ветеринарную клинику. Его ждут лечение и полноценная реабилитация.

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя

odessa.online

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя

odessa.online

"Работники предприятия вместе с ветврачами сделают все возможное, чтобы птица как можно быстрее поправилась. После чего лебедь будет возвращен в естественную среду", – заверили в "Савранском лесхозе".

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя

odessa.online

Как сообщалOBOZREVATEL, жители Днепра, объединив усилия в социальных сетях, нашли "дом" для раненного аиста, найденного местными журналистами. После того, как птицу выходили ветеринары, ее забрали орнитологи.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги