Под Одессой спасли от хищников раненого лебедя: трогательные фото

В Савранском районе Одесской области лесники спасли лебедя, который был сильно изможден и легко мог бы стать добычей хищников. Сотрудники лесхоза обнаружили умирающую птицу на правом берегу реки Южный Буг.

При осмотре отощавшего лебедя выяснилось, что он серьезно ранен. У птицы была перебита лапа, а на брюхе виднелась свежая рана, пишет Odessa.online.

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя odessa.online

Лебедя, который совсем не сопротивлялся человеку, достали из воды и отвезли в ветеринарную клинику. Его ждут лечение и полноценная реабилитация.

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя odessa.online

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя odessa.online

"Работники предприятия вместе с ветврачами сделают все возможное, чтобы птица как можно быстрее поправилась. После чего лебедь будет возвращен в естественную среду", – заверили в "Савранском лесхозе".

Под Одессой лесники спасли от хищников раненого лебедя odessa.online

Как сообщалOBOZREVATEL, жители Днепра, объединив усилия в социальных сетях, нашли "дом" для раненного аиста, найденного местными журналистами. После того, как птицу выходили ветеринары, ее забрали орнитологи.

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