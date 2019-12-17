Під Одесою врятували від хижаків пораненого лебедя: зворушливі фото

У Савранському районі Одеської області лісники врятували від лебедя, який був сильно виснажений і легко міг би стати здобиччю хижаків. Співробітники Савранського лісгоспу виявили вмираючого птаха на правому березі річки Південний Буг.

При огляді змарнілого лебедя з'ясувалося, що він серйозно поранений. У птаха була перебита лапа, а на череві виднілася свіжа рана, пише Odessa.online.

Під Одесою лісники врятували від хижаків пораненого лебедя odessa.online

Лебедя, який зовсім не пручався людині, дістали з води і відвезли до ветеринарної клініки. Його чекають лікування та повноцінна реабілітація.

Під Одесою лісники врятували від хижаків пораненого лебедя odessa.online

Під Одесою лісники врятували від хижаків пораненого лебедя odessa.online

"Працівники підприємства разом з ветлікарями зроблять все можливе, щоб птах якомога швидше одужав. Після чого лебедя буде повернено в природне середовище", – запевнили в "Савранському лісгоспі".

Під Одесою лісники врятували від хижаків пораненого лебедя odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Дніпра, об'єднавши зусилля у соціальних мережах, знайшли "будинок" для пораненого лелеки, знайденого місцевими журналістами. Після того, як птаха виходили ветеринари, його забрали орнітологи.

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