Пауки и грязь: прибывшие из-за границы одесситы ужаснулись условиям обсервации. Фото

Группа из 17 жителей Одесской области, которые вернулись в Украину из Молдовы, попала в ужасные условия обсервации в селе Лиман Татарбунарского района.

Люди жалуются на антисанитарию и невыносимые условия проживания. В то же время местные власти обвинения отвергли и заверили, что создали людям максимально комфортные условиях в силу тех возможностей, что у них были, пишет OBOZREVATEL.

Вернувшиеся из-за границы одесситы рассказали о ужасных условиях обсервации Facebook Ирины Гриб

Конфликт возник из-за того, что люди были уверены, что едут в гостиницу "Октябрьская" на ул. Канатной в центре Одессы. Именно такой адрес был в предписании на обсервацию. Вместо этого одесситы оказались в сельской глубинке в Татарбунарском районе.

Люди ужасаются условиями обсервации.

"Среди нас есть женщина 75 лет после операции. Еще 2 взрослые женщины старше 65 лет, один ребенок 10 лет. Условия ужасные! Нет воды питьевой! Одеяла тонкие.Холод ужасный. Полная антисанитария. Грязный туалет, нет смыва. Топим печь и это не помогает! Мы все завтра будем с температурой! Спать в комнатах невозможно.У девочки нервный срыв. Милиция не принимает вызов. Ни одна горячая линия не отвечает. Нам некому помочь! В некоторых комнатах нет света. Пауки и грязь. Мы, совершенно здоровые, без симптомов рискуем здесь стать полностью больными. У многих была возможность переждать карантин в Молдавии в нормальных условиях, но нас напугали, что мы вообще не сможем вернуться и отправили сюда!",– сообщили люди.

Более всего их возмущает то, что по документам обсервация должна была проходить в центре Одессы.

Документ с другим адресом обсервации Facebook Ирины Гриб

Позднее выяснилось, что в селе Лиман одесситов поселили в одном из корпусов местного Дома милосердия для пожилых людей, которые относятся как раз к главной группе риска по заболеванию коронавирусом COVID-19.

Как уточнила в сети Facebook сотрудница учреждения: "Да, сегодня к нам привезли людей, но в совершенно изолированный от наших подопечных корпус и на большое от него расстояние. Условия там вполне нормальные. Горячая вода, санузел, новая стиральная машина и качественное питание".

Также ситуацию прокомментировал глава Лиманской ОТГ Василий Резниченко:

"О поселении на обсервацию 17 граждан, вернувшихся из-за рубежа мы все узнали внезапно. Мне лично сообщили в 12.30, когда люди уже были на полпути к нам. В срочном порядке, по просьбе Татарбунарской райгосадминистрации, мы помогли с организацией и обустройством места пребывания: в корпус завезли бойлер, стиральную машину, морозильную камеру, гидрофор, посуду, то есть сделали все возможное, что было в наших силах".

Отметим, что мнения одесситов по поводу данной ситуации разделились. Одни из них жалеют людей, отправленных на обсервацию в глубинку, другие же говорят о том, что никто не обещал им пятизвездочных условий, а также указывают на то, что размещать людей, потенциально зараженных коронавирусом, в центре Одессы не нужно.

Вернувшиеся из-за границы одесситы рассказали о ужасных условиях обсервации Facebook Ирины Гриб

Вернувшиеся из-за границы одесситы рассказали о ужасных условиях обсервации Facebook Ирины Гриб

Вернувшиеся из-за границы одесситы рассказали о ужасных условиях обсервации Facebook Ирины Гриб

Вернувшиеся из-за границы одесситы рассказали о ужасных условиях обсервации Facebook Ирины Гриб

Вернувшиеся из-за границы одесситы рассказали о ужасных условиях обсервации Facebook Ирины Гриб

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, более 50 украинцев сбежали из обсервации в Киеве и нарвались на штрафы.

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