Павуки і бруд: Одесити, що прибули з-за кордону, жахнулися через умови обсервації. Фото

Група з 17 жителів Одеської області, які повернулись в Україну з Молдови, потрапила в жахливі умови обсервації в селі Лиман Татарбунарського району.

Люди скаржаться на антисанітарію і нестерпні умови проживання. У той же час місцева влада звинувачення відкинула і запевнила, що створила людям максимально комфортні умови в силу тих можливостей, що у неї були, пише OBOZREVATEL.

Одесити, що прибули з-за кордону, жахнулися через умови обсервації Facebook Ірини Гриб

Конфлікт виник через те, що люди були впевнені, що їдуть в готель "Жовтневий" на вул. Канатній в центрі Одеси. Саме така адреса була в приписі на обсервацію. Замість цього одесити опинилися в сільській глибинці в Татарбунарському районі.

Люди жахнулися умовами обсервації.

"Серед нас є жінка 75 років після операції. Ще 2 дорослі жінки старше 65 років, одна дитина 10 років. Умови жахливі! Води питної нема! Ковдри тонкі. Холод жахливий. Повна антисанітарія. Брудний туалет, немає змиву. Топимо піч і це не допомагає! Ми всі завтра будемо з температурою! Спати в кімнатах невозможно. У дівчинки нервовий зрив. Міліція не приймає виклик. Жодна гаряча лінія не відповідає. Нам нема кому допомогти! У деяких кімнатах немає світла. Павуки і бруд. Ми, абсолютно здорові, без симптомів, ризикуємо тут стати повністю хворими. У багатьох була можливість перечекати карантин в Молдові в нормальних умовах, але нас налякали, що ми взагалі не зможемо повернутися і відправили сюди!", – повідомили люди.

Найбільше їх обурює те, що за документами обсервация повинна була проходити в центрі Одеси.

Документ з іншою адресою обсервації Facebook Ірини Гриб

Пізніше з'ясувалося, що в селі Лиман одеситів поселили в одному з корпусів місцевого Будинку милосердя для людей похилого віку, які відносяться саме до головної групи ризику по захворюванню на коронавірус COVID-19.

Як уточнила в мережі Facebook співробітниця закладу: "Так, дійсно, сьогодні до нашої установи привезли людей, але у зовсім ізольований від заселеного нашими підопічними корпус та на великій від нього відстані. Умови там цілком нормальні. Гаряча вода, санвузол, нова пральна машина та якісне харчування".

Також ситуацію прокоментував глава Лиманської ОТГ Василь Резніченко:

"Хочу прояснити кілька важливих моментів, стосовно поселення на обсервацію 17 громадян, які повернулися з-за кордону. Про це рішення ми усі дізнались раптово. Мені особисто повідомили о 12.30, коли люди вже були на півдорозі до нас. У терміновому порядку, на прохання голови Татарбунарської райдержадміністрації, допоміг з організацією і облаштуванням місця перебування: у корпус завезли бойлер, пральну машину, морозильну камеру, гідрофор, посуд, тобто зробили все можливе, що було в наших силах".

Відзначимо, що думки одеситів з приводу даної ситуації розділилися. Однім з них шкода людей, відправлених на обсервацію в глибинку, інші ж говорять про те, що ніхто не обіцяв їм п'ятизіркових умов, а також вказують на те, що розміщувати людей, потенційно заражених на коронавірус, в центрі Одеси не потрібно.

Одесити, що прибули з-за кордону, жахнулися через умови обсервації Facebook Ірини Гриб

Одесити, що прибули з-за кордону, жахнулися через умови обсервації Facebook Ірини Гриб

Одесити, що прибули з-за кордону, жахнулися через умови обсервації Facebook Ірини Гриб

Одесити, що прибули з-за кордону, жахнулися через умови обсервації Facebook Ірини Гриб

Одесити, що прибули з-за кордону, жахнулися через умови обсервації Facebook Ірини Гриб

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, понад 50 українців втекли з обсервації в Києві і нарвалися на штрафи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!