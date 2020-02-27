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27 февраля • обновлено в 06:29
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Пасмурно и дождливо: синоптики предупредили Одессу о скверной погоде

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В Одессе в четверг, 27 февраля, ожидается дождливая погода, но воздух может прогреться до +14 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Непогода в Одессе: сорванные крыши, поваленные деревья и раздавленные автомобили. Фото

Скорость юго-западного ветра днем и северного вечером не превысит 5 м/с. Атмосферное давление составит – 745 мм рт. столба.

Пасмурно и дождливо: синоптики предупредили Одессу о скверной погоде

Пасмурно и дождливо: синоптики предупредили Одессу о скверной погоде

Культурометр Одессы

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рухнувшее из-за шквального ветра дерево на улице Нежинской в Одессе днем 24 февраля убило пожилую одесситку.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
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