В Одессе в четверг, 27 февраля, ожидается дождливая погода, но воздух может прогреться до +14 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Скорость юго-западного ветра днем и северного вечером не превысит 5 м/с. Атмосферное давление составит – 745 мм рт. столба.

Пасмурно и дождливо: синоптики предупредили Одессу о скверной погоде Культурометр Одессы

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, рухнувшее из-за шквального ветра дерево на улице Нежинской в Одессе днем 24 февраля убило пожилую одесситку.

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