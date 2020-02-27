В Одесі в четвер, 27 лютого, очікується дощова погода, але повітря може прогрітися до +14 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Швидкість південно-західного вітру вдень і північного ввечері не перевищить 5 м/с. Атмосферний тиск становитиме – 745 мм рт. стовпа.

Хмарно з дощами: синоптики попередили Одесу про кепську погоду Культурометр Одеси

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , дерево, що звалилося через шквальний вітер на вулиці Ніжинській в Одесі вдень 24 лютого вбило літню одеситку.

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