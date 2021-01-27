Одесу засипало снігом: місто "зупинилося" через негоду. Фото і відео
У ніч на середу, 27 січня, Одесу засипало снігом. Рух транспорту в місті ускладнено через дерева, які повалила негода.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, снігопад не припиниться найближчим часом. Фото і відео колапсу в Одесі опублікувало місцеве видання "Думська" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
На багатьох вулицях утворилися затори, "зупинився" майже весь центр міста. Дерева через сильний вітер і під вагою снігу впали на припарковані машини в різних частинах Одеси.
У зв'язку з цим місцева влада попросила городян без потреби не виходити з дому, не користуватися особистим транспортом і не залишати його вздовж доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Синоптики попередили, що за добу в Одесі випаде більше ніж місячна норма опадів.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, погіршення погоди в України 26 січня призвело до знеструмлення більш ніж сотні населених пунктів і утворення заторів на дорогах. Така метеоситуація збережеться і протягом 27 січня.