Одессу накрыло воздушное "цунами". Фото необычного явления

В пятницу, 19 июня, над Одессой поднялось воздушное "цунами". Необычная туча во время грозы, которая перешла в шторм, удивила местных жителей.

Одесситы опубликовали десятки фото погодного явления в социальной сети Instagram. "Эффектно", "страшно красиво", – отметили пользователи под снимками (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на локальный грозовой фронт, в Одессе прошел только небольшой дождь, а туча ушла. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни город накроют ливни с грозами.

Туча в Одессе Instagram Одесса Мама

Туча в Одессе Instagram DanMi

Туча в Одессе Instagram Сергей Евич

Туча в Одессе Instagram anyablaschyk

Туча в Одессе Instagram valerievna_ya_

Туча в Одессе Instagram odessa_love

Туча в Одессе Instagram Yury Atyushkin

Туча в Одессе Instagram Popov Alex

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.