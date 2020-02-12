Одесский депутат украл 2 млн гривен на строительство канала из Черного моря

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора одного из предприятий Одессы – депутата областного совета.

Он причастен к присвоению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию соединительного канала между Тилигульский лиман и Черным морем, говорится на сайте прокуратуры.

Канал Тилигул-Черное море

Согласно информации в СМИ, речь идет о депутате Игоря Еременко, директоре компании "Укргазификация Юг"

Следствием установлено, что предприятие, которое возглавляет депутат, принимал участие в государственных закупках и выиграло тендер на проведение ремонтных работ по укреплению защитной гидротехнического сооружения на канале "Тилигульский лиман – Черное море".

Проводя реконструкцию, подрядчик, зная, что работы в полном объеме не выполнены, внес в официальные документы ложные сведения об их объемы, чем завысил стоимость таких работ.

Своими противоправными действиями предприниматель причинил государственному бюджету ущерб более чем на 2 млн гривен. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи УСБУ в Одесской области по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК.

Реконструкция соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море" началась в 2016 году из-за катастрофической экологической ситуации на административной границе Одесской и Николаевской областей. Это крупнейшая в регионе реализация экологического проекта за последние четверть века.

Из-за уменьшения пресного стока и отсутствия постоянного водообмена с морем лиман мелеет, "цветет" и засаливается. Поэтому было принято решение о реконструкции с использованием современных и максимально оптимальных технологий для решения проблемы высыхания Тилигульского лимана.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 году в Одессе произошло экологическая катастрофа: внезапно позеленело море из-за ядовитых веществ.

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