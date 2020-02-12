Одеський депутат вкрав 2 млн гривень на будівництво каналу з Чорного моря

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з підприємств Одеси – депутата обласної ради.

Він причетний до привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію з’єднувального каналу між Тилігульським лиманом та Чорним морем, йдеться на сайті прокуратури.

Канал Тілігул-Чорне море

Згідно з інформацією у ЗМІ, мова йде про депутата Ігоря Єременко, директора компанії "Укргазифікація Південь"

Слідством з’ясовано, що підприємство, яке очолює депутат, приймало участь у державних закупівлях та виграло тендер на проведення ремонтних робіт з укріплення захисної гідротехнічної споруди на каналі "Тилігульський лиман – Чорне море".

Проводячи реконструкцію, підрядник, достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконані, вніс до офіційних документів неправдиві відомості про їх об’єми, чим завищив вартість таких робіт.

Своїми протиправними діями підприємець спричинив державному бюджету шкоду у понад 2 млн гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Одеській області за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК.

Реконструкція з'єднувального каналу "Тилігульський лиман - Чорне море" почалася у 2016 році через катастрофічну екологічну ситуацію на адміністративному кордоні Одеської та Миколаївської областей. Це найбільша в регіоні реалізація екологічного проекту за останню чверть століття.

Через зменшення прісного стоку і відсутності постійного водообміну з морем лиман міліє, "квітне" і став дуже солоним. Тому було прийнято рішення про реконструкцію з використанням сучасних і максимально оптимальних технологій для вирішення проблеми засихання Тилігульського лиману.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року в Одесі сталася екологіна катастрофа: раптово позеленіло море через отруйні речовини.

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