Очередной любитель России: в Одессе оскандалился еще один депутат

В Одессе обнаружился очередной политик, который не скрывает своей любви к России. В футболке российского футбольного клуба "Зенит" с надписью “Газпром” засветился депутат Одесского облсовета от "Оппоблока" Виталий Саутенков.

Политика сфотографировали на поле для минифутбола до или после игры, когда он выступал перед зрителями-болельщиками где-то в Одесской области. Фото Саутенкова в провокационной футболке опубликовало в своем Telegram-канале издание Dumskaya.

Очередной политик в Одессе не скрывает любви к России Dumskaya / Telegram

Отметим, что Саутенков уже не первый одесский деятель, публично демонстрирующий свое позитивное отношение к России. Недавно в росТВ.

Гиганов в "60 минут" twitter.com / sternenko

Когда об этом узнали в Украине, депутат еще и обматерил в соцсетях тех, его упрекнул. После этого патриотически настроенные активисты оставили “автографы” на фасаде его приемной. Но Гиганов не растерялся и "включил" режим патриота, покрасив исписанную баллончиками стену в цвета украинского флага.

Патриоты разрисовали фасад офиса скандального депутата после его выступления на росТВ Dumskaya

Оскандалившийся на путинском ТВ депутат из Одессы включил режим "патриота"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов засветился на пропагандистском шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1". Эфир с участием украинца вышел 22 ноября. На это резко отреагировали украинцы.

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