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16 грудня • оновлено в 15:34
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Черговий любитель Росії: в Одесі оскандалився ще один депутат

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В Одесі знайшовся черговий політик, який не приховує своєї любові до Росії. У футболці російського футбольного клубу "Зеніт" із написом "Газпром" засвітився депутат Одеської облради від "Опоблоку" Віталій Саутенков.

Політика сфотографували на полі для мініфутболу до чи після гри, коли він виступав перед глядачами-вболівальниками десь в Одеській області. Знімок Саутенкова в провокаційній футболці опублікувало у своєму Telegram-каналі видання Dumskaya.

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Черговий політик в Одесі не приховує любові до Росії

Черговий політик в Одесі не приховує любові до Росії

Dumskaya / Telegram

Зазначимо, що Саутенков вже не перший одеський діяч, який публічно демонструє своє позитивне ставлення до Росії. Нещодавно в медіапросторі прогриміла витівка депутата Одеської міськради Богдана Гіганова, який засвітився в одному з пропагандистських токшоу на росТБ.

Гіганов у "60 хвилин"

Гіганов у "60 хвилин"

twitter.com / sternenko

Коли про це дізналися в Україні, депутат ще й обматюкав у соцмережах тих, хто йому дорікнув. Після цього патріотично налаштовані активісти залишили "автографи" на фасаді його приймальні. Але Гіганов не розгубився і "ввімкнув" режим патріота, пофарбувавши розписану балончиками стіну в кольори українського прапора.

Патріоти розмалювали фасад офісу скандального депутата після його виступу на росТБ

Патріоти розмалювали фасад офісу скандального депутата після його виступу на росТБ

Dumskaya

Депутат із Одеси,що оскандалився на путінському ТБ, ввімкнув режим "патріота"

Депутат із Одеси,що оскандалився на путінському ТБ, ввімкнув режим "патріота"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов засвітився на пропагандистському шоу "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Ефір за участю українця вийшов 22 листопада. На це різко відреагували українці.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Этот депутат просто молча надел футболку, а украинские политики АЖ переговоры ведёт с Газпромом, а вот это уже ЗРАДА!!! ЗРАДА вести переговоры с ахрессорским Газпромом.
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