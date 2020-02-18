Облачно и тепло: синоптики порадовали Одессу прогнозом погоды на 18 февраля

Синоптики порадовали жителей Одессы прогнозом погоды на вторник, 18 февраля.

Осадков не ожидается. Переменная облачность. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 °С тепла, днем ​​8-10 °С тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По Одесской области также без осадков, однако ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем ​​8-13 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали неожиданный прогноз погоды на весну в Украине.

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