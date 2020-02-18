Хмарно і тепло: синоптики потішили Одесу прогнозом погоди на 18 лютого

Синоптики потішили жителів Одеси прогнозом погоди на вівторок, 18 лютого.

Опадів не очікується. Мінлива хмарність. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 8-10 °С тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

По Одеській області також без опадів, проте вночі і вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 8-13 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали несподіваний прогноз погоди на весну в Україні.

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