Новогодний конфискат: под Одессой накрыли крупную партию “паленого” алкоголя

В Одесской области задержали крупную партию фальсифицированной водки. 20 тысяч бутылок планировалось продать перед новогодними праздниками.

Партию алкогольного фальсификата обнаружили в ходе обысков складских помещений в Беляевском районе Одесской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Под Одессой накрыли крупную партию “паленого” алкоголя od.gp.gov.ua

Под Одессой накрыли крупную партию “паленого” алкоголя od.gp.gov.ua

В частности, из незаконного оборота изъяты более 19,5 тысяч бутылок контрафактной водки "Пшеничная Краля", "Пшеничная Пьяная Хата" и настойки "Перечной". Данная продукция обклеена марками акцизного налога сомнительного происхождения.

Стоимость изъятого составляет более 760 тысяч гривен. Товар с этого склада продавался на территории всей области.

Под Одессой накрыли крупную партию “паленого” алкоголя od.gp.gov.ua

Следственные действия продолжаются. Расследование проводится по ч. 3 ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Виновным грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд отправил под ночной домашний арест двоих подозреваемых в деле о контрабандных схемах, в котором фигурирует скандально-известный одесский бизнесмен Вадим Альперин. Речь идет о заместителе начальника Киевской таможни Юрии Коваленко и сотруднике таможенного поста "Столичный" Андрее Яцюке

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