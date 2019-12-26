Новорічний конфіскат: під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю

В Одеській області затримали велику партію фальсифікованої горілки. 20 тисяч пляшок планувалося продати перед новорічними святами.

Партію алкогольного фальсифікату виявили в ході обшуків складських приміщень в Біляївському районі Одеської області, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини В українські лікарні масово постачали небезпечний фальсифікат

Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю od.gp.gov.ua

Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю od.gp.gov.ua

Зокрема, з незаконного обігу вилучено більше 19,5 тисяч пляшок контрафактної горілки "Пшенична Краля", "Пшенична П'яна Хата" і настойки "Перцевої". Вся продукція обклеєна марками акцизного податку сумнівного походження.

Вартість вилученого становить понад 760 тисяч гривень. Товар з цього складу продавався на території всієї області.

Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю od.gp.gov.ua

Слідчі дії тривають. Розслідування проводиться за ч. 3 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Винним загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд відправив під нічний домашній арешт двох підозрюваних у справі про контрабандні схеми, в якій фігурує скандально-відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін. Йдеться про заступника начальника Київської митниці Юрія Коваленка і співробітника митного поста "Столичний" Андрія Яцюка

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram