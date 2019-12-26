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26 грудня • оновлено в 17:07
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Новорічний конфіскат: під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю

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В Одеській області затримали велику партію фальсифікованої горілки. 20 тисяч пляшок планувалося продати перед новорічними святами.

Партію алкогольного фальсифікату виявили в ході обшуків складських приміщень в Біляївському районі Одеської області, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю

Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю

od.gp.gov.ua

Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю

Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю

od.gp.gov.ua

Зокрема, з незаконного обігу вилучено більше 19,5 тисяч пляшок контрафактної горілки "Пшенична Краля", "Пшенична П'яна Хата" і настойки "Перцевої". Вся продукція обклеєна марками акцизного податку сумнівного походження.

Вартість вилученого становить понад 760 тисяч гривень. Товар з цього складу продавався на території всієї області.

Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю

Під Одесою накрили велику партію "паленого" алкоголю

od.gp.gov.ua

Слідчі дії тривають. Розслідування проводиться за ч. 3 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Винним загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд відправив під нічний домашній арешт двох підозрюваних у справі про контрабандні схеми, в якій фігурує скандально-відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін. Йдеться про заступника начальника Київської митниці Юрія Коваленка і співробітника митного поста "Столичний" Андрія Яцюка

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Україна Одеса
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новини Одеси фальсифікат
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В гадюшной усраине каждый сотый занимается изготовлением пелёнки, от того и дохнут в год миллионы.
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