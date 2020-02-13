Ни лучика солнца: синоптики предупредили Одессу о тоскливой погоде

Облачную, но теплую погоду обещают Одессе и области синоптики на 13 февраля.

Так, в четверг, 13 февраля в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью составит 0-2 °С мороза. Днем столбик термометра поднимется до 8 °С тепла.

Синоптики предупредили Одессу о тоскливой погоде topnews.odessa.ua

В Одесской области 13 февраля также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 0-5 °С мороза. Днем столбик термометра поднимется до 10 °С выше нуля.

Видимость на автодорогах региона хорошая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из зоопарка сбежал конь, которого работники зверинца, как ни пытались, не смогли поймать. Погуляв по расположенному рядом парку и проголодавшись, конь, как ни в чем не бывало, вернулся "домой" сам.

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