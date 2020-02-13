Ні промінчика сонця: синоптики попередили Одесу про тужливу погоду

Хмарну, але теплу погоду обіцяють Одесі і області синоптики 13 лютого.

Так, у четвер, 13 лютого в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі складе 0-2 °С морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 8 °С тепла.

Синоптики попередили Одесу про тужливу погоду topnews.odessa.ua

В Одеській області 13 лютого також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 метрів на секунду.

Температура повітря вночі складе 0-5 °С морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 10 °С вище нуля.

Видимість на автошляхах регіону хороша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі із зоопарку втік кінь, якого працівники звіринця, як не намагалися, не змогли зловити. Погулявши по розташованому поруч парку і зголоднівши, кінь, як ні в чому не бувало, повернувся "додому" сам.

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