Ні промінчика сонця: синоптики попередили Одесу про тужливу погоду

Хмарну, але теплу погоду обіцяють Одесі і області синоптики 13 лютого.
Так, у четвер, 13 лютого в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Температура повітря вночі складе 0-2 °С морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 8 °С тепла.
Синоптики попередили Одесу про тужливу погоду
topnews.odessa.ua
В Одеській області 13 лютого також очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 метрів на секунду.
Температура повітря вночі складе 0-5 °С морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 10 °С вище нуля.
Видимість на автошляхах регіону хороша.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі із зоопарку втік кінь, якого працівники звіринця, як не намагалися, не змогли зловити. Погулявши по розташованому поруч парку і зголоднівши, кінь, як ні в чому не бувало, повернувся "додому" сам.
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