Не забудьте зонтик: прогноз погоды в Одессе на 24 декабря

Пасмурную и дождливую, но теплую погоду обещают Одессе и области синоптики на 24 декабря.

Так, во вторник, 24 декабря в Одессе будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 24 декабря mayak.org.ua

Ночью и утром в городе ожидается слабый туман. Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-7 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 10 °С выше нуля.

В Одесской области 24 декабря также будет пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-8 °С тепла. А днем воздух прогреется до 13 °С тепла.

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине декабря в Одесском Ботаническом саду Национального университета имени Мечникова расцвела калина. Потрясающие фотографии распустившихся бутонов калины пахучей (Viburnum fragrans) опубликованы в Facebook-группе “Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова”.

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