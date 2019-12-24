Не забудьте парасольку: прогноз погоди в Одесі на 24 грудня

Похмуру і дощову, але теплу погоду обіцяють Одесі і області синоптики на 24 грудня.

Так, у вівторок, 24 грудня в Одесі буде хмарно, місцями пройде невеликий дощ, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 24 грудня mayak.org.ua

Вночі та вранці в місті очікується слабкий туман. Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі складе 5-7 ° С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 10 °С вище нуля.

В Одеській області 24 грудня також буде хмарно. Місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура повітря вночі складе 6-8 ° С тепла. А вдень повітря прогріється до 13 °С тепла.

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині грудня в Одеському Ботанічному саду Національного університету імені Мечнікова розцвіла калина. Приголомшливі фотографії бутонів калини пахучої (Viburnum fragrans) опубліковані в Facebook-групі "Ботанічний сад ОНУ ім.І.Мечнікова".

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