Названы украинские города с самым проблемным трафиком в мире

Четыре украинских города попали в рейтинг населенных пунктов с самым загруженным автомобильным трафиком в мире, при этом два из них – Киев и Одесса, вошли в ТОП-20 списка.

Киев в мировом списке оказался на 12 месте, Одесса расположилась на 18-й позиции. На 29 месте находится Харьков, на 47-м – Днепр. Об этом свидетельствует индекс трафика TomTom за 2019 год.

Заторы в Киеве

Данные трафика охватывают 416 городов в 57 странах на всех континентах. Сервис получает данные от более чем 600 млн водителей, которые используют карты во встроенной навигации автомобиля или приложениях в смартфонах.

Попавший на 12 место Киев среднем за год имел 53% загруженности дорог. При этом во время утренних "часов пик" дороги столицы загружены на 94%, а во время вечернего "часа пик" – на 104%. Всего, по данным сервиса, из-за пробок автомобилисты столицы дополнительно провели за рулем 227 часов (9 суток 11 часов).

В Одессе, находящейся в мировом рейтинге заторов на 18 месте, дороги по утрам загружены на 74%, а по вечерам – на 84%. Из-за пробок одесские водители за год провели дополнительно за рулем 184 часа (7 суток 16 часов).

Пробки в Одессе

Улицы Харькова (29 место) утром загружены на 73%, вечерами – на 69%. Водители за год провели в пробках 163 часа (6 суток 19 часов).

Утром в Днепре (47 место рейтинга) дороги загружены на 65% – и на столько же в вечерний "час пик". Водители Днепра по итогам года простояли в заторах 149 часов (6 суток 5 часов).

В свою очередь, пятерка городов с худшим в мире движением выглядит так: на первом месте Бангалор (Индия), на втором – Манила (Филлипины), на третьем Богота (Колумбия), на четвертом и пятом – индийские мегаполисы Мумбаи и Пуна.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,в Киеве придумали, как бороться с автомобильными заторами.

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