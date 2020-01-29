Названі українські міста з найбільш проблемним трафіком у світі

Чотири українські міста потрапили в рейтинг населених пунктів з найбільш завантаженим автомобільним трафіком в світі, при цьому два з них – Київ і Одеса, увійшли в ТОП-20 списку.

Київ в світовому списку виявився на 12 місці, Одеса розташувалася на 18-й позиції. На 29 місці знаходиться Харків, на 47-му – Дніпро. Про це свідчить індекс трафіку TomTom за 2019 рік.

Затори в Києві

Дані трафіку охоплюють 416 міст в 57 країнах на всіх континентах. Сервіс отримує дані від більш ніж 600 млн водіїв, які використовують карти у вбудованій навігації автомобіля або додатках у смартфонах.

Київ, що потрапив на 12 місце, в середньому за рік мав 53% завантаженості доріг. При цьому під час ранкових "годин пік" дороги столиці були завантажені на 94%, а під час вечірньої "години пік" – на 104%. Всього, за даними сервісу, через затори автомобілісти столиці додатково провели за кермом 227 годин (9 діб 11 годин).

В Одесі, що знаходиться в світовому рейтингу заторів на 18 місці, дороги вранці завантажені на 74%, а по вечорах – на 84%. Через пробки одеські водії за рік провели додатково за кермом 184 години (7 діб 16 годин).

Затори в Одесі

Вулиці Харкова (29 місце) вранці завантажені на 73%, вечорами – на 69%. Водії за рік провели в пробках 163 години (6 діб 19 годин).

Вранці в Дніпрі (47 місце рейтингу) дороги завантажені на 65% – і на стільки ж в вечірню "годину пік". Водії Дніпра за підсумками року простояли в заторах 149 годин (6 діб 5 годин).

У свою чергу, п'ятірка міст з найгіршим в світі рухом виглядає так: на першому місці Бангалор (Індія), на другому – Маніла (Філіппіни), на третьому Богота (Колумбія), на четвертому і п'ятому – індійські мегаполіси Мумбаї і Пуна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві придумали, як боротися з автомобільними заторами.

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