Будет радовать туристов: в Одессе посчитали сроки и цену утилизации танкера Delfi

Эвакуация танкера Delfi с одесского пляжа Дельфин займет более трех месяцев, будет стоить более 20 миллионов гривен и, скорее всего, ляжет на плечи Администрации морских портов Украины.

По закону собственник судна обязан убрать его своими силами и должен предоставить план работ до 28 января. Но, судя по всему, этого не произойдет. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в одесской мэрии 27 января, пишет "Одесская жизнь" (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Стоимость эвакуационных работ, которые продлятся не менее 100 дней, составит 20-25 миллионов гривен. Если эти средства будут выделены даже в срочном порядке и работы начнутся в марте, убрать судно с пляжа все равно не успеют до начала курортного сезона.

В Одессе посчитали сроки и цену утилизации танкера Delfi

В Одессе посчитали сроки и цену утилизации танкера Delfi

Танкер будет по-прежнему привлекать экстремалов и туристов, поэтому в мэрии намерены установить охрану самого судна и территории пляжа.

На данный момент мониторинг морской воды, который проводится регулярно, не выявил превышения каких-либо вредных веществ. Все показатели в норме.

В Одессе посчитали сроки и цену утилизации танкера Delfi

В Одессе посчитали сроки и цену утилизации танкера Delfi

В Одессе посчитали сроки и цену утилизации танкера Delfi

Как сообщал OBOZREVATEL, реальные масштабы аварии танкера в Одессе будут понятны весной. Об этом в прямом эфире на ObozTV заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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