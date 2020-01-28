Названий справжній власник затонулого біля Одеси танкера Delfi: хто він

Справжнім власником танкера Delfi, який в кінці листопада сів на мілину в районі пляжу Дельфін в Одесі, є екс-депутат Миколаївської облради від Партії регіонів Олег Ковтунов.

Про це пише Dumskaya з посиланням на власні джерела в Морської адміністрації Одеси (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Власник танкера Олег Ковтунов, за даними видання, заснував майже два десятка компаній, зареєстрованих в Одесі і Миколаєві. Це, зокрема. ТОВ "Профістрой", ТОВ "Аліотті", ТОВ "Наша справа ОК", ТОВ "Містер Дрейк", ПП "Меркурій" та інші. Деякі з них займаються оптовою торгівлею нафтопродуктами.

У свою чергу, за інформацією видання Кorrespondent, в 2007 році Ковтунов, який тоді був депутатом Миколаївської облради від Партії регіонів, використав документи свого шофера для оформлення кредиту на суму 24 тисячі гривень. Через кілька місяців, коли жодної виплати з погашення не надходило, служба безпеки миколаївської філії банку знайшла громадянина, на якого був оформлений кредит. З'ясувалося, що чоловік ніякого кредиту не брав і про використання його документів навіть не здогадувався, а на підприємстві Ковтунова він вже давно не працює.

Танкер, який сів на мілину біля узбережжя Одеси в листопаді 2019 року

Танкер, який сів на мілину біля узбережжя Одеси в листопаді 2019 року

Коли співробітники СБ банку спробували домовитися з Ковтуновим про погашення кредиту, розмови не вийшло. Тоді вони попередили депутата, що змушені звернутися до його партійному керівника – Миколи Круглова, на що Ковтунов відповів (дослівно): "Мені п ... й".

У 2008 році бізнесмена виключили з партії, а в 2009 році він позбувся і депутатського мандата. Підставою став вирок Очаківського міськрайонного суду, який визнав Ковтунова винним за статтею 356 КК України (самоправство).

Також серед "подвигів" власника танкера – махінації із земельними ділянками і перепродаж пляжів в околицях Очакова.

Юрій Голіков, з яким нині контактє влада Одеської області, виявився офіційним бізнес-партнером Ковтунова, співзасновником і директором ряду його фірм. Наприклад, він очолює компанію "Данко ДО", співвласником якої значиться дружина екс-регіонала Алла Ковтунова.

Нагадаємо, зараз формальним власником танкера є компанія MISTER DRAKE PC, зареєстрована в Лондоні. До цього чиновники називали власниками фірми Atenia Holding Ltd і Frio Fondo LP, зареєстровані в тій же Великобританії. Ці фірми, як і сам танкер Delfi фігурують в кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю бізнес-групи Сергія Курченко, яка близька до сім'ї екс-президента Віктора Януковича.

Згідно з матеріалами справи, протягом 2012-2014 Курченко організував схему по контрабандному ввезенню на територію України нафтопродуктів. Їх оформляли як транзитний вантаж, або навіть як українську продукцію (Одеського нафтопереробного заводу), хоча насправді продавали тут. Це дозволяло ухилятися від сплати податків, зборів та платежів. У схемі були задіяні працівники цілого ряду приватних підприємств, посадові особи державних органів, в тому числі співробітники митниці, а також десятки судів, серед яких і танкер Delfi. Судно, зокрема, брало участь в контрабандних перевезеннях до 2018 року, поки у танкера не відбулася поломка в машинному відділенні і він став несамохідним. Тоді судно відбуксирували в нейтральні води біля порту Южний, де воно працювало стаціонарною "бензоколонкою" – плавучим складом для нафтопродуктів, в тому числі контрабандних.

Танкер, який сів на мілину біля узбережжя Одеси в листопаді 2019 року

Танкер, який сів на мілину біля узбережжя Одеси в листопаді 2019 року

Нагадаємо, в ході недавнього засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, присвяченого ситуації з танкером, голова Одеської ОДА Максим Куций зажадав від представника власника судна Юрія Голікова в термін до 28 січня визначитися з датою початку робіт з підйому танкера. Цей день настав, але відповіді від судновласника досі немасє.

Танкер, який сів на мілину біля узбережжя Одеси в листопаді 2019 року

Як повідомляв OBOZREVATEL, евакуація танкера Delfi з одеського пляжу Дельфін займе більше трьох місяців, буде коштувати більше 20 мільйонів гривень і, швидше за все, ляже на плечі Адміністрації морських портів України. Згідно із законом власник судна зобов'язаний прибрати його своїми силами і повинен надати план робіт до 28 січня. Але, судячи з усього, цього не станеться, про що було заявлено на апаратній нараді в одеській мерії.

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