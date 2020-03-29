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29 березня • оновлено в 20:15
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На в'їздах і виїздах з Одеси встановлять блокпости

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На в'їздах і виїздах з Одеси з 30 березня будут встановлени блокпости, а правоохоронці почнут проводити й вибірковий огляд громадян.

Блокпости з'являться і на кордоні Одеської області, пише "Думська".

Блокпости в Одесі

Блокпости в Одесі

цензор

В облдержадміністрації роз'яснили, що тих, у кого виявиться підвищена температура, будуть відправляти назад.

Також правоохоронці проводитимуть з громадянами роз'яснювальні бесіди з приводу карантинних заходів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, експерти попереджають, що на коронавірус може захворіти мільйон людей в Україні.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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