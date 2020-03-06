На Одесщине пограничники обнаружили нелегала, прятавшегося в куче угля

Иностранец-нелегал 5 марта пытался попасть в Одесскую область в товарном вагоне, заполненном углём.

Его присутствие обнаружил пограничный пес на железнодорожной станции Рени, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под Одессой пограничники обнаружили нелегала, спрятавшегося в куче угля Госпогранслужба Украины

"Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Молдовы, который незаконно пересек государственную границу в грузовом поезде сообщением "Этулия-Рени". Во время его осмотра в пункте пропуска на один из товарных вагонов среагировала служебная собака ягд-терьер", – рассказали в пресс-службе.

Поднявшись на вагон, пограничники обнаружили там мужчину, который прятался среди угля. При себе у него была свидетельство на возвращение в Молдову с отметкой о запрете въезда на территорию Украины.

Охранников границы "путешественник" заверял, что якобы сел на поезд в Молдове и должен был сойти на одной из станций этой страны, однако, пропустил свою остановку.

За нарушение государственной границы пограничники составили протокол об административном правонарушении. Учитывая то, что человек пересек границу, имея запрет въезда в Украину, рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч.1 ст. 332-2 Уголовного кодекса – "Незаконное пересечение государственной границы Украины".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пограничники задержали белоруса, который плыл из Одессы в Южную Америку.

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