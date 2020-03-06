На Одещині прикордонники виявили нелегала, що ховався в купі вугілля

Іноземець-нелегал 5 березня намагався потрапити в Одеську область в товарному вагоні, заповненому вугіллям.

Його присутність виявив прикордонний собака на залізничній станції Рені, повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під Одесою прикордонники виявили нелегала, який сховався в купі вугілля Держприкордонслужба України

"Прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув державний кордон в вантажному потязі сполученням "Етулія-Рені". Під час його огляду в пункті пропуску на один з товарних вагонів зреагував службовий собака ягд-тер'єр", – розповіли в пресслужбі.

Піднявшись на вагон, прикордонники виявили там чоловіка, який ховався серед вугілля. При собі у нього було свідоцтво на повернення в Молдову з відміткою про заборону в'їзду на територію України.

Охоронців кордону "мандрівник" запевняв, що нібито сів на потяг в Молдові і повинен був зійти на одній зі станцій цієї країни, проте, пропустив свою зупинку.

За порушення державного кордону прикордонники склали протокол про адміністративне правопорушення. З огляду на те, що людина перетнула кордон, маючи заборону в'їзду в Україну, розглядається питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 332-2 Кримінального кодексу – "Незаконне перетинання державного кордону України".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прикордонники затримали білоруса, який плив з Одеси в Південну Америку.

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