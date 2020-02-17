Головна Новини
17 лютого • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Літо в лютому: з'явилося яскраве відео з пляжу в Одесі

307
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, де на одеському пляжі городяни грають у волейбол і загоряють. І це, незважаючи на середину лютого.

В Одесі дійсно зараз аномально тепла погода для цієї пори року. Про це повідомили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Знову весна: синоптики порадували жителів Одеси прогнозом погоди

Синоптики не прогнозують повернення зими в Одесу. Денна температура повітря в найближчий тиждень буде близько +10 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Україні в понеділок, 17 лютого, очікується аномальна для зими погода. Температура повітря на заході країни досягне + 14. При цьому опадів в цей день не передбачається, він буде сонячним по всій території країни.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги