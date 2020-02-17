Літо в лютому: з'явилося яскраве відео з пляжу в Одесі

У мережі з'явилося відео, де на одеському пляжі городяни грають у волейбол і загоряють. І це, незважаючи на середину лютого.

В Одесі дійсно зараз аномально тепла погода для цієї пори року. Про це повідомили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Синоптики не прогнозують повернення зими в Одесу. Денна температура повітря в найближчий тиждень буде близько +10 градусів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Україні в понеділок, 17 лютого, очікується аномальна для зими погода. Температура повітря на заході країни досягне + 14. При цьому опадів в цей день не передбачається, він буде сонячним по всій території країни.

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