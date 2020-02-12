Опять весна: синоптики порадовали жителей Одессы прогнозом погоды

Жителей Одессы и области в среду, 12 февраля, ожидает теплая погода, а небо будет ясным.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ветер западный, 9-14 м/с, местами шквальные порывы до 20 м/с.

Дневная температура воздуха достигнет 8-10 °С тепла, а ночью опустится до 0°С.

Согласно народной традиции, 12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: "Ветер спутает погоду — быть сырому году". Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в марте в Украине возможна аномальная погода.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!