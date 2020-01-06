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6 января • обновлено в 18:02
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/ Одесса в деталях

Китайские специалисты научат одесских спасателей пользоваться своей техникой

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Специалисты Китайской Народной Республики прибыли в Одессу, чтобы научить сотрудников местного управления ГСЧС пользоваться новой аварийно-спасательной техникой.

Рабочая группа специалистов из Китая прибыла в Одессу 5 января, сообщает отдел коммуникации ГУ ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Ранее Украина закупила специальное аварийно-спасательное оборудование и технику производства Китая. Для того, чтобы научить одесских спасателей пользоваться этой техникой, и прибыли зарубежные специалисты.

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Китайская делегация состоит из представителей компаний, которые обеспечивают эксплуатацию и обслуживание переданной техники. Специалисты КНР будут проводить обучение украинских спасателей до 15 января.

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

Китайцы учат одесских спасателей пользоваться своей техникой

ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Китай намерен вложить миллиарды в технопарк под Одессой.

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Место
Украина Одесса
Теги
ГосЧС новости Одессы
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