Китайські фахівці навчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

Фахівці Китайської Народної Республіки прибули до Одеси, щоб навчити співробітників місцевого управління ДСНС користуватися новою аварійно-рятувальної технікою.

Робоча група фахівців з Китаю прибула в Одесу 5 січня, повідомляє відділ комунікації ГУ ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою ГУ ДСНС України в Одеській області

Раніше Україна закупила спеціальне аварійно-рятувальне обладнання і техніку виробництва Китаю. Для того, щоб навчити одеських рятувальників користуватися цією технікою, і приїхали зарубіжні фахівці.

Китайська делегація складається з представників компаній, які забезпечують експлуатацію та обслуговування переданої техніки. Фахівці КНР будуть проводити навчання українських рятувальників до 15 січня.

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою ГУ ДСНС України в Одеській області

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою ГУ ДСНС України в Одеській області

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою ГУ ДСНС України в Одеській області

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою ГУ ДСНС України в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Китай має намір вкласти мільярди в технопарк під Одесою.

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