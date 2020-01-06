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6 січня • оновлено в 19:21
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Китайські фахівці навчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

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Фахівці Китайської Народної Республіки прибули до Одеси, щоб навчити співробітників місцевого управління ДСНС користуватися новою аварійно-рятувальної технікою.

Робоча група фахівців з Китаю прибула в Одесу 5 січня, повідомляє відділ комунікації ГУ ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

ГУ ДСНС України в Одеській області

Раніше Україна закупила спеціальне аварійно-рятувальне обладнання і техніку виробництва Китаю. Для того, щоб навчити одеських рятувальників користуватися цією технікою, і приїхали зарубіжні фахівці.

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Китайська делегація складається з представників компаній, які забезпечують експлуатацію та обслуговування переданої техніки. Фахівці КНР будуть проводити навчання українських рятувальників до 15 січня.

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

ГУ ДСНС України в Одеській області

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

ГУ ДСНС України в Одеській області

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

ГУ ДСНС України в Одеській області

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

Китайці вчать одеських рятувальників користуватися своєю технікою

ГУ ДСНС України в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Китай має намір вкласти мільярди в технопарк під Одесою.

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Україна Одеса
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ГосЧС новини Одеси
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