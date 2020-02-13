Карантин и никаких СМИ: в Одессе ждут судно из Китая с переболевшими моряками

В Одессе готовятся встречать судно из Китая, экипаж которого переболел гриппом и вылечился. Эпидемиологические службы опасаются, что моряки могут быть носителями нового коронавируса.

Контейнеровоз CMA CGM URAL зайдет в Одесский порт 13 февраля около 18 часов и станет на 42-м причале, который является специальной карантинной зоной, закрытой для посторонних, сообщили в пресс-службе Одесского порта.

Прежде всего, команду судна должны будут осмотреть врачи санитарно-карантинной портовой службы. В случае обнаружения признаков опасного заболевания Covid-2019 моряков немедленно поместят в судовой изолятор или изолятор порта с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а само судно поставят на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий, сообщил изданию Dumskaya главный государственный санитарный врач на водном транспорте Украины Николай Голубятников.

В Одессе ждут судно из Китая с переболевшими моряками fleetphoto.ru

Напомним, контейнеровоз с украинцами на борту в начале января вышел на маршрут из Китая 27 января судно побывало в одном из портов Шри-Ланки, где выяснилось, что у шестерых членов команды высокая температура. 29 января представители компании CMA CGM заявили, что команда здорова. Это подтвердили эксперты Международного радиомедицинского центра (CIRM Roma).

В Одессе ждут судно из Китая с переболевшими моряками shipspotting.com

Из Индийского океана судно направилось в порты Египта, Ливии и Турции. А 12 февраля контейнеровоз вышел из румынского порта Констанце и взял курс на Одессу. За шесть часов до швартовки в Украине капитан судна должен будет выслать в порт будущей стоянки санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды. На берегу ждут от него хороших вестей, но санитарно-карантинная служба порта приведена в повышенную готовность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае увеличилось количество умерших и заразившихся смертельным коронавирусом, однако темпы роста этих цифр замедлились.

Главное:

Заразившихся: 44730 (за день +2022 — намного меньше новых случаев, чем было 11.02).

Жертв: 1114 (+98, также меньше новых случаев, чем в прошлые сутки).

Выздоровевших: 4741 (+745, больше, чем раньше).

С подозрением на наличие вируса: 16067.

Вакцина от вируса может появиться только через 18 месяцев, заявили в ВОЗ.

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