Карантин і ніяких ЗМІ: в Одесі чекають судно з Китаю з моряками, що перехворіли

В Одесі готуються зустрічати судно з Китаю, екіпаж якого перехворів грипом і вилікувався. Епідеміологічні служби побоюються, що моряки можуть бути носіями нового коронавируса.

Контейнеровоз CMA CGM URAL зайде в Одеський порт 13 лютого близько 18 години і стане на 42-му причалі, який є спеціальною карантинною зоною, закритою для сторонніх, повідомили в прес-службі Одеського порту.

Перш за все, команду судна повинні будуть оглянути лікарі санітарно-карантинної портової служби. У разі виявлення ознак небезпечного захворювання Covid-2019 моряків негайно помістять в судновий ізолятор або ізолятор порту з наступною госпіталізацією на берегової госпітальної базі, а саме судно поставлять на карантин з проведенням відповідних медико-санітарних заходів, повідомив виданню Dumskaya головний державний санітарний лікар на водному транспорті України Микола Голуб'ятників.

В Одесі чекають судно з Китаю з моряками, що перехворіли fleetphoto.ru

Нагадаємо, контейнеровоз з українцями на борту на початку січня вийшов на маршрут з Китаю. 27 січня судно побувало в одному з портів Шрі-Ланки, де з'ясувалося, що у шістьох членів команди висока температура. 29 січня представники компанії CMA CGM заявили, що команда здорова. Це підтвердили експерти Міжнародного радіомедіцінского центру (CIRM Roma).

В Одесі чекають судно з Китаю з моряками, що перехворіли shipspotting.com

З Індійського океану судно попрямувало в порти Єгипту, Лівії і Туреччині. А 12 лютого контейнеровоз вийшов з румунського порту Констанці і взяв курс на Одесу. За шість годин до швартування в Україні капітан судна повинен буде вислати в порт майбутньої стоянки санітарний бюлетень, який підтверджує стан здоров'я команди. На березі чекають від нього хороших звісток, але санітарно-карантинна служба порту приведена в підвищену готовність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї збільшилася кількість померлих і тих, що заразилися смертельним коронавірусом, однак темпи зростання цих цифр сповільнилися.

головне:

Заразилися: 44730 (за день +2022 - набагато менше нових випадків, ніж було 11.02).

Жертв: 1114 (+98, також менше нових випадків, ніж в минулі добу).

Видужали: 4741 (+745, більше, ніж раніше).

З підозрою на наявність вірусу: 16067.

Вакцина від вірусу може з'явитися тільки через 18 місяців, заявили в ВООЗ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!