Идут снег и дожди: какой будет погода в Одессе в первую неделю зимы

В Одессе в первые дни недели будет преобладать пасмурная погода. Во вторник, 3 декабря, возможны осадки в виде мокрого снега ночью и дождя днем.

Всю неделю по ночам в Одессе будет морозно: если во вторник и среду до -2, то уже в четверг температура в темное время суток может опуститься до -6. Днем в Одессе будет относительно тепло: до +5 во вторник, среду и четверг и до +8 в пятницу. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Что касается ветра, то во вторник и среду скорость северо-западного ветра может достигать 12 м/с, в четверг и в пятницу будет преобладать западный и юго-западный до 10 м/с.

Какой будет погода в Одессе в первую неделю зимы meteo.gov.ua

Температура морской воды у берегов Одессы в понедельник, 2 декабря, составляет +7 градусов.

Какой будет погода в Одессе в первую неделю зимы Денис Соколов/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе и области 21 и 22 ноября был сильный шторм. Буря ломала деревья и рекламные конструкции, а также срывала кровлю со зданий.

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